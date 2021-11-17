На Украине заявили, что ЕС может признать Крым российским на фоне миграционного кризиса

По мнению эксперта, миграционный кризис якобы спровоцировала РФ. Как отметил Жданов, описанные им «планы» Москвы вряд ли осуществятся из-за позиции Польши в отношении мигрантов и смены власти в Германии. Однако вероятность России преуспеть сохраняется, и РФ победит, если ЕС согласится вывезти мигрантов вглубь территории сообщества.

«В этом случае Россия будет "на белом коне", получит все свои преференции», — считает эксперт.

Западные страны ранее обвиняли Россию в причастности к миграционному кризису на белорусско-польской границе. В частности, о якобы имевшем место влиянии Москвы на ситуацию с мигрантами заявили Британия, Украина, Литва. Россия опровергает эти обвинения. По словам главы МИД Сергея Лаврова, подобные «лживые утверждения» звучат не впервые, при этом «ни единого факта не приводится», отмечает телеканал «360».

