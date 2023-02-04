В Крыму оценили национализированные украинские активы в миллиарды рублей

Активы украинских олигархов и политиков, национализированные в Крыму, оцениваются в миллиарды рублей. Об этом сообщил глава Государственного Совета республики Владимир Константинов.

«Не время церемониться»: В Крыму продолжат изымать имущество пособников ВСУ

Ранее Госсовет принял постановление о национализации имущества иностранных граждан и государств, которые совершают недружественные действия в отношении РФ. В перечень включили около 500 объектов.

Как отметил спикер парламента в беседе с РИА Новости, под национализацию попали крупные предприятия. Перед их выставлением на торги будет проведена оценка имущества.

При этом Константинов подчеркнул, что украинским владельцам имущества в Крыму, которые не ведут антироссийскую деятельность и не финансируют киевский режим, не следует опасаться за свои активы.

«Тем, кто не замечен в провокационной деятельности в отношении России, бояться нечего», — указал политик.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:УкраинаИмуществоКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры