В Крыму оценили национализированные украинские активы в миллиарды рублей
Активы украинских олигархов и политиков, национализированные в Крыму, оцениваются в миллиарды рублей. Об этом сообщил глава Государственного Совета республики Владимир Константинов.
Ранее Госсовет принял постановление о национализации имущества иностранных граждан и государств, которые совершают недружественные действия в отношении РФ. В перечень включили около 500 объектов.
Как отметил спикер парламента в беседе с РИА Новости, под национализацию попали крупные предприятия. Перед их выставлением на торги будет проведена оценка имущества.
При этом Константинов подчеркнул, что украинским владельцам имущества в Крыму, которые не ведут антироссийскую деятельность и не финансируют киевский режим, не следует опасаться за свои активы.
«Тем, кто не замечен в провокационной деятельности в отношении России, бояться нечего», — указал политик.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru