В Крыму оценили национализированные украинские активы в миллиарды рублей

Ранее Госсовет принял постановление о национализации имущества иностранных граждан и государств, которые совершают недружественные действия в отношении РФ. В перечень включили около 500 объектов.

Как отметил спикер парламента в беседе с РИА Новости, под национализацию попали крупные предприятия. Перед их выставлением на торги будет проведена оценка имущества.

При этом Константинов подчеркнул, что украинским владельцам имущества в Крыму, которые не ведут антироссийскую деятельность и не финансируют киевский режим, не следует опасаться за свои активы.

«Тем, кто не замечен в провокационной деятельности в отношении России, бояться нечего», — указал политик.

