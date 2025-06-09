Запасы питьевой воды увеличиваются в России еще с советских времен, а проблемы в некоторых регионах не вызовут ее дефицита, заявил завлабораторией Института водных проблем РАН, гидролог Михаил Болгов в разговоре с НСН.

К 2030 году столица Афганистана, Кабул, может лишиться всех своих запасов воды. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на отчет НКО Mercy Corps. Отмечается, что за последнее десятилетие уровень воды в водоносных горизонтах столицы Афганистана уменьшился на 30 метров, и почти 50% городских скважин высохли. Эксперт отметил, что России такие проблемы не грозят.