В Крыму национализировали имущество еще 77 украинских олигархов и компаний
Власти Крыма национализировали еще более тысячи объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежащих украинским олигархам и политикам. Об этом сообщил глава парламента региона Владимир Константинов.
«Национализировано имущество еще 77 юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность в отношении России. <...> Всего в списке около 1150 объектов движимого и недвижимого имущества. При этом он будет уточняться и дополняться новыми объектами», — написал политик в Telegram-канале.
В частности, на полуострове национализировали имущество курортных комплексов, различных аграрных предприятий, банков, спортивных центров, а также жилые дома и земельные участки.
«Процесс национализации имущества украинских олигархов ... продолжается. Мы не оставим им ни малейшего шанса зарабатывать деньги на наших людях», — подчеркнул Константинов.
Ранее в Крыму национализировали имущество ряда граждан, связанных с киевским режимом, в том числе олигархов Рината Ахметова, Игоря Коломойского, политиков Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича и других, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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