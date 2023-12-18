В Крыму национализировали имущество еще 77 украинских олигархов и компаний

«Национализировано имущество еще 77 юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность в отношении России. <...> Всего в списке около 1150 объектов движимого и недвижимого имущества. При этом он будет уточняться и дополняться новыми объектами», — написал политик в Telegram-канале.

В частности, на полуострове национализировали имущество курортных комплексов, различных аграрных предприятий, банков, спортивных центров, а также жилые дома и земельные участки.

«Процесс национализации имущества украинских олигархов ... продолжается. Мы не оставим им ни малейшего шанса зарабатывать деньги на наших людях», — подчеркнул Константинов.

Ранее в Крыму национализировали имущество ряда граждан, связанных с киевским режимом, в том числе олигархов Рината Ахметова, Игоря Коломойского, политиков Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича и других, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

