В Крым вылетел третий самолет с медотрядом Минобороны

Третий самолёт с медицинским отрядом специального назначения Южного военного округа направился в Симферополь из Ростова-на-Дону. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

В ночь на четверг в Крым отправился первый самолёт Ил-76, затем ведомство сообщило о вылете второго и третьего воздушного судна.

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В целом в составе медицинского подразделения планируется перебросить 100 военнослужащих и порядка 100 тонн материальных средств, передает RT.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Крыму будут развернуты два госпиталя для пациентов с коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось, что они появятся в Ялте и Симферополе.

Госпитали будут оснащены аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими и УЗИ-аппаратами, сообщает телеканал «360». В них будут также работать ПЦР-лаборатории.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусМинобороны РФКрым
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