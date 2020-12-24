В Крым вылетел третий самолет с медотрядом Минобороны

Третий самолёт с медицинским отрядом специального назначения Южного военного округа направился в Симферополь из Ростова-на-Дону. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

В ночь на четверг в Крым отправился первый самолёт Ил-76, затем ведомство сообщило о вылете второго и третьего воздушного судна.