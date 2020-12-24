В Крым вылетел третий самолет с медотрядом Минобороны
Третий самолёт с медицинским отрядом специального назначения Южного военного округа направился в Симферополь из Ростова-на-Дону. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
В ночь на четверг в Крым отправился первый самолёт Ил-76, затем ведомство сообщило о вылете второго и третьего воздушного судна.
В целом в составе медицинского подразделения планируется перебросить 100 военнослужащих и порядка 100 тонн материальных средств, передает RT.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Крыму будут развернуты два госпиталя для пациентов с коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось, что они появятся в Ялте и Симферополе.
Госпитали будут оснащены аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими и УЗИ-аппаратами, сообщает телеканал «360». В них будут также работать ПЦР-лаборатории.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+27 250 / сут.
Умерли
52 461+549 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+24 447 / сут.
- СМИ сообщили, что причиной высылки российских дипломатов из Колумбии стал шпионаж
- СМИ: Получившая огнестрельные ранения на юго-западе Москвы девушка умерла
- СМИ: Из здания МИД РФ украден 1 миллион долларов
- Разработчики вакцин от коронавируса вошли в список миллиардеров Forbes
- СМИ: США считают, что российские власти применили «Новичок» против Навального
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru