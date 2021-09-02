В Кремле оценили идею сделать Владивосток городом-миллионником

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно оценивают идею сделать Владивосток городом-миллионником, однако это должно произойти за счет роста населения. Такое заявление Песков сделал на брифинге для журналистов.

По словам Пескова, Владивосток имеет большой потенциал и "рано или поздно" достигнет миллионного населения. При этом пресс-секретарь президента отметил, что для увеличения населения город "надо строить".

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Кроме того, Песков отметил, что развитие Владивостока должно происходить не только за счет объединения городов-спутников. "Пока тенденция не столь позитивная, как хотелось бы, сокращение населения определенное продолжается", - пояснил политик. При этом он выразил надежду, что данная тенденция исправится.

Ранее в эфире НСН эксперты объяснили, что для осуществления амбициозного проекта по созданию на Дальнем Востоке города-миллионника нужно решить массу проблем, в том числе с инфраструктурой, жильем и рабочими местами.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:СтроительствоРегионыДальний Восток
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