В Кремле оценили идею сделать Владивосток городом-миллионником

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно оценивают идею сделать Владивосток городом-миллионником, однако это должно произойти за счет роста населения. Такое заявление Песков сделал на брифинге для журналистов.



По словам Пескова, Владивосток имеет большой потенциал и "рано или поздно" достигнет миллионного населения. При этом пресс-секретарь президента отметил, что для увеличения населения город "надо строить".