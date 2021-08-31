Сталина на них нет. Почему люди не поедут в «миллионник» на Дальнем Востоке

По его словам, Владивосток должен стать «третьим самым привлекательным городом в России по всем параметрам после Москвы и Санкт-Петербурга». «У него для этого всё есть», — считает министр.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что создавая город с нуля, как в случае со Спутником, первое, на что надо обратить внимание – развитие инфраструктуры и строительство предприятий вокруг них.

«Люди поедут туда, где есть работа, где есть жилье, где есть социальная инфраструктура. Делать что-то «сверху» хорошо было товарищу Сталину. Он сказал: «Поехали», - и все поехали, а у нас рыночное общество, у нас люди просто туда не поедут», - заявил эксперт.

При этом он подчеркнул, что любое строительство новых городов влечет за собой огромные затраты, которые делаются «за счет людей». «Строя города с нуля, государство будет вынуждено увеличить налоги или снизить социальные выплаты», - заключил специалист.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин оправдал вложения в проекты на Дальнем Востоке высокой окупаемостью. По его словам, в этом регионе каждый рубль бюджетных средств приносит более 30 рублей частных инвестиций, а, например, на Северном Кавказе – 50 копеек. Главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвала не слишком радоваться этим цифрам, вспомнив про космодром Восточный, на строительстве которого, по официальным данным, было похищено 11 миллиардов рублей.

«На Дальнем Востоке основные инвестиции идут в нефть и газ, там частные инвестиции, поэтому от них нормальная отдача. На Северном Кавказе дурные проекты и средства разворовываются, а на Дальнем Востоке нефтегазовые проекты или разворованный космодром, про который Мишустин не упомянул. В России в принципе клановый и государственный капитализм. Вспомните, как строился космодром “Восточный”», - заявила Зубаревич.