Сталина на них нет. Почему люди не поедут в «миллионник» на Дальнем Востоке
Эксперты НСН объяснили, что для осуществления амбициозного проекта по созданию на Дальнем Востоке города-миллионника нужно решить массу проблем.
На Дальнем Востоке появится первый город-миллионник, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. По его словам, это станет возможным при объединении Владивостока с Артемом и новым городом-спутником, куда планируется привлечь около 300 тысяч человек.
«Мы всерьёз просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутник. Это слово, известное во всём мире как момент высочайшего триумфа советской науки, связано с запуском первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года», - рассказал Чекунков.
По его словам, Владивосток должен стать «третьим самым привлекательным городом в России по всем параметрам после Москвы и Санкт-Петербурга». «У него для этого всё есть», — считает министр.
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что создавая город с нуля, как в случае со Спутником, первое, на что надо обратить внимание – развитие инфраструктуры и строительство предприятий вокруг них.
«Люди поедут туда, где есть работа, где есть жилье, где есть социальная инфраструктура. Делать что-то «сверху» хорошо было товарищу Сталину. Он сказал: «Поехали», - и все поехали, а у нас рыночное общество, у нас люди просто туда не поедут», - заявил эксперт.
При этом он подчеркнул, что любое строительство новых городов влечет за собой огромные затраты, которые делаются «за счет людей». «Строя города с нуля, государство будет вынуждено увеличить налоги или снизить социальные выплаты», - заключил специалист.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин оправдал вложения в проекты на Дальнем Востоке высокой окупаемостью. По его словам, в этом регионе каждый рубль бюджетных средств приносит более 30 рублей частных инвестиций, а, например, на Северном Кавказе – 50 копеек. Главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвала не слишком радоваться этим цифрам, вспомнив про космодром Восточный, на строительстве которого, по официальным данным, было похищено 11 миллиардов рублей.
«На Дальнем Востоке основные инвестиции идут в нефть и газ, там частные инвестиции, поэтому от них нормальная отдача. На Северном Кавказе дурные проекты и средства разворовываются, а на Дальнем Востоке нефтегазовые проекты или разворованный космодром, про который Мишустин не упомянул. В России в принципе клановый и государственный капитализм. Вспомните, как строился космодром “Восточный”», - заявила Зубаревич.
Одним из способов привлечения новых жителей в Спутник может стать программа льготной ипотеки, реализуемая на Дальнем Востоке. Сейчас в регионе можно получить кредит под 2% годовых. Гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что это важный момент, но далеко не единственный для того, чтобы люди массово переезжали на Дальний Восток.
«Возможность приобретения жилья – один из важнейших критериев в оценке качества жизни. Но всё зависит от экономики, рабочих мест, доходов. Решение должно приниматься комплексно. За этим стоят и будут реализовываться программы, связанные с развитием экономики, занятости, доходов людей», - заключил Потуремский.
«Дальневосточную ипотеку» под 2% годовых можно оформить на сумму до шести миллионов рублей.
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