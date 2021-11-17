В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет

«В перечень отдельных групп граждан, подлежащих вакцинации, внесены сотрудники и работники правоохранительных органов, а также лица в возрасте 60 лет и старше. Охват профилактическими прививками не менее 80% от общей численности данных категорий граждан должен быть достигнут к 15.01.2022 года», — написал глава краевого Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

В Красноярском крае с 15 ноября действует режим самоизоляции для невакцинированных лиц старше 60 лет: им разрешено покидать место жительства только при особой необходимости. Также люди старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями переведены на дистанционный режим работы, напоминает «Свободная пресса».

Красноярский край стал четвертым российским регионом, сделавшим обязательной вакцинацию для жителей старше 60 лет. Ранее эта мера была введена в Санкт-Петербурге, Кемеровской области и Краснодарском крае, пишет Ura.ru.

