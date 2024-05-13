В Краснодарском крае выпал град

По данным ведомства, предварительно, последствий непогоды нет. Там также добавили, что жалоб и обращений от населения не поступало.

Синоптики прогнозируют в понедельник в регионе сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 25 метров в секунду. В реках может подняться уровень воды.

В результате майских заморозков большое количество сельскохозяйственных культур может погибнуть, но собеседники НСН дали несколько советов о том, как их спасти.







