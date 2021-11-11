В Краснодарском крае введут обязательную вакцинацию для жителей от 60 лет
Обязательную вакцинацию от коронавируса введут в Краснодарском крае для жителей старше 60 лет. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Лица в возрасте от 60 лет, а также жители региона, имеющие хронические заболевания, должны привиться первым компонентом вакцины от COVID-19 до 13 декабря, вторым — до 13 января 2022 года.
Ранее требование об обязательной вакцинации граждан от 60 лет ввели в Санкт-Петербурге. Непривитым петербуржцам старшего возраста грозит отстранение от работы, кроме того, для этой категории жителей ограничат доступ в заведения общепита.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru