В Краснодарском крае введут обязательную вакцинацию для жителей от 60 лет

Обязательную вакцинацию от коронавируса введут в Краснодарском крае для жителей старше 60 лет. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В Петербурге ввели новые ограничения для невакцинированных пенсионеров

Лица в возрасте от 60 лет, а также жители региона, имеющие хронические заболевания, должны привиться первым компонентом вакцины от COVID-19 до 13 декабря, вторым — до 13 января 2022 года.

Ранее требование об обязательной вакцинации граждан от 60 лет ввели в Санкт-Петербурге. Непривитым петербуржцам старшего возраста грозит отстранение от работы, кроме того, для этой категории жителей ограничат доступ в заведения общепита.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Краснодарский КрайВакцинацияКоронавирус
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