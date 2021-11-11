В Краснодарском крае введут обязательную вакцинацию для жителей от 60 лет

Лица в возрасте от 60 лет, а также жители региона, имеющие хронические заболевания, должны привиться первым компонентом вакцины от COVID-19 до 13 декабря, вторым — до 13 января 2022 года.

Ранее требование об обязательной вакцинации граждан от 60 лет ввели в Санкт-Петербурге. Непривитым петербуржцам старшего возраста грозит отстранение от работы, кроме того, для этой категории жителей ограничат доступ в заведения общепита.

