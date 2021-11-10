В Петербурге ввели новые ограничения для невакцинированных пенсионеров
В Роспотребнадзоре Санкт-Петербурга рассказали о новых ограничениях, которые введут для невакцинированных пенсионеров старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Об этом сообщает «Интерфакс».
В ведомстве отметили, что за непривитых работающих пенсионеров будет отвечать работодатель: человек, не прошедший вакцинацию должен быть отстранён от работы. У неработающих людей с хроническими заболеваниями этот вопрос остаётся на личном усмотрении. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что доступ в заведения общепита будет ограничен для граждан, которые находятся в группе людей, для которой вакцинация обязательна, но ещё её не прошли.
Ранее главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова подписала документ о введении обязательной вакцинации для жителей города старше 60 лет и для людей с хроническими заболеваниями.
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