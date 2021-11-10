В Петербурге обязали вакцинировать от коронавируса жителей старше 60 лет

Правительство Санкт-Петербурга распорядилось ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для всех жителей города старше 60 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями, сообщают «Известия»

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Теперь работодатели должны обеспечить вакцинацию не менее 80% сотрудников промышленных предприятий, сотрудников перерабатывающих производств, сфер строительства, транспорта и транспортной инфраструктуры.

Также обязательную вакцинацию от коронавируса необходимо пройти людям в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы — диабетом, ожирением.

Как сообщалось ранее, разовые билеты с QR-кодом для проезда на общественном транспорте планируют ввести в Санкт-Петербурге.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусВакцинация
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