В Петербурге обязали вакцинировать от коронавируса жителей старше 60 лет
Правительство Санкт-Петербурга распорядилось ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для всех жителей города старше 60 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями, сообщают «Известия»
Теперь работодатели должны обеспечить вакцинацию не менее 80% сотрудников промышленных предприятий, сотрудников перерабатывающих производств, сфер строительства, транспорта и транспортной инфраструктуры.
Также обязательную вакцинацию от коронавируса необходимо пройти людям в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы — диабетом, ожирением.
Как сообщалось ранее, разовые билеты с QR-кодом для проезда на общественном транспорте планируют ввести в Санкт-Петербурге.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru