В Краснодарском крае полностью запретят иностранную рабочую силу
С 2025 года в Краснодарском крае будет действовать полный запрет иностранной рабочей силы. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Для решения проблемы кадрового дефицита в экономике он предложил работодателям привлекать студентов.
Кондратьев отметил, что в сфере строительства пока можно привлекать 50% иностранных кадров, а в остальных отраслях уже действует запрет, передает РИА Новости.
В январе текущего года постановлением губернатора в Краснодарском крае ввели запрет на выдачу мигрантам патентов во всех сферах деятельности, кроме строительства.
Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил НСН, что найм иностранных граждан в России должен быть обоснованным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru