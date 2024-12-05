В Краснодарском крае полностью запретят иностранную рабочую силу

С 2025 года в Краснодарском крае будет действовать полный запрет иностранной рабочей силы. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Для решения проблемы кадрового дефицита в экономике он предложил работодателям привлекать студентов.

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Кондратьев отметил, что в сфере строительства пока можно привлекать 50% иностранных кадров, а в остальных отраслях уже действует запрет, передает РИА Новости.

В январе текущего года постановлением губернатора в Краснодарском крае ввели запрет на выдачу мигрантам патентов во всех сферах деятельности, кроме строительства.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил НСН, что найм иностранных граждан в России должен быть обоснованным.



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ФОТО: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
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