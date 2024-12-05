В Краснодарском крае полностью запретят иностранную рабочую силу

Кондратьев отметил, что в сфере строительства пока можно привлекать 50% иностранных кадров, а в остальных отраслях уже действует запрет, передает РИА Новости.

В январе текущего года постановлением губернатора в Краснодарском крае ввели запрет на выдачу мигрантам патентов во всех сферах деятельности, кроме строительства.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил НСН, что найм иностранных граждан в России должен быть обоснованным.







