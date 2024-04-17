В Кетово под Курганом эвакуировали жителей 46 улиц

Эвакуацию жителей 46 улиц провели в селе Кетово Курганской области ночью 17 апреля. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Рекордные затопления и ЧС»: Весенний паводок наступает на Курган и Тюмень

Решение было принято из-за резкого подъема воды в населенном пункте.

«По информации на 08.00 (06.00 мск) уровень воды в Тоболе в районе Кетово составил 10 м 36 см», — приводит сообщение властей РИА Новости.

Между тем в Кургане уровень Тобола вырос до 865 см и превысил опасные 850 см. Ожидается, что интенсивное повышение уровня реки сохранится на протяжении нескольких дней, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
ТЕГИ:ЭвакуацияПаводокКурганская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры