В Кетово под Курганом эвакуировали жителей 46 улиц
17 апреля 202407:47
Эвакуацию жителей 46 улиц провели в селе Кетово Курганской области ночью 17 апреля. Об этом сообщили в правительстве региона.
Решение было принято из-за резкого подъема воды в населенном пункте.
«По информации на 08.00 (06.00 мск) уровень воды в Тоболе в районе Кетово составил 10 м 36 см», — приводит сообщение властей РИА Новости.
Между тем в Кургане уровень Тобола вырос до 865 см и превысил опасные 850 см. Ожидается, что интенсивное повышение уровня реки сохранится на протяжении нескольких дней, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские десантники уничтожили украинских снайперов на Артемовском участке
- В Кетово под Курганом эвакуировали жителей 46 улиц
- Дуров рассказал о «чрезмерном внимании» со стороны ФБР
- В Дагестане арестовали еще восемь энергетиков по делу о хищении 2,8 млрд рублей
- Литва возобновила закупки зерна из России
- Дуров: Аудитория Telegram превысит миллиард через год
- В Воронежской области затонул автомобиль с бойцами СВО из Чувашии
- Франция отозвала для консультаций посла в Азербайджане
- ПАСЕ рекомендовала пригласить Косово стать членом Совета Европы
- Вильфанд: листья на деревьях в Москве появились на 10 дней раньше
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru