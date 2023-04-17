Губернатор Калужской области проведет переговоры с автокомпаниями КНР
17 апреля 202319:20
Делегация Калужской области во главе с губернатором Владиславом Шапшой прибыла в Китай на переговоры с местными автокомпаниями. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
Шапша отметил, что делегация в первый день посетила несколько предприятий. Во вторник, 18 апреля, пройдут переговоры с китайскими автокомпаниями в рамках Шанхайского международного автосалона, уточнил он.
В ходе поездки планируется решить вопросы с автопромом Калужской области. Власти региона принимают меры для запуска производств.
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17 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru