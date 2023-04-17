Губернатор Калужской области проведет переговоры с автокомпаниями КНР

Шапша отметил, что делегация в первый день посетила несколько предприятий. Во вторник, 18 апреля, пройдут переговоры с китайскими автокомпаниями в рамках Шанхайского международного автосалона, уточнил он.

В ходе поездки планируется решить вопросы с автопромом Калужской области. Власти региона принимают меры для запуска производств.

