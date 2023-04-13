Калужская область отправит в Индию железнодорожную технику

Железные дороги в Индии модернизируют с помощью техники из Калужской области, сообщил в своем Telegram-канале заместитель губернатора региона Владимир Попов.

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По его словам, на предприятии в Бангалоре собрали первую выправочно-подбивочно-рихтовочную машину из комплектующих, произведенных в Калужской области. Их выпускает завод «Ремпутьмаш».

Замгубернатора отметил, что калужская спецтехника хорошо приспособлена к климатическим условия Индии.

«Индийские железные дороги» до конца 2023 года получат от Калужской области 19 машинокомплектов производства «Калугапутьмаш». Они предназначены для распределителей-регулировщиков балласта.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
ТЕГИ:Железная ДорогаИндияКалужская Область

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