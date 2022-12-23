В Калужской области введён частичный запрет на полёты над регионом

В частности, запрещено использование воздушных судов авиации общего назначения, воздушных аппаратов (аэростатов), беспилотных гражданских воздушных судов, в отношении которых предусмотрен уведомительный порядок использования воздушного пространства. Исключение сделано для авиации, которую используют органы госвласти и подведомственные им организации, представительства федеральных органов исполнительной власти и местного самоуправления, организации, выполняющие гособоронзаказ, или контролируют работу объектов инфраструктуры Калужской области.

В документе отмечается, что за несоблюдение запрета может последовать административная или уголовная ответственности в соответствии с действующим законодательством. Запрет будет действовать до особого распоряжения.

Ранее Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России до 2 января.

