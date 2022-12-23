В Калужской области введён частичный запрет на полёты над регионом
В Калужской области ведён частичный запрет на полеты воздушных судов над регионом. Запрет касается полётов, для совершения которых предусмотрен уведомительный порядок использования воздушного пространства. Как сообщает правительство региона, новые правила подписаны губернатором Владиславом Шапшой «в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности» на территории области.
В частности, запрещено использование воздушных судов авиации общего назначения, воздушных аппаратов (аэростатов), беспилотных гражданских воздушных судов, в отношении которых предусмотрен уведомительный порядок использования воздушного пространства. Исключение сделано для авиации, которую используют органы госвласти и подведомственные им организации, представительства федеральных органов исполнительной власти и местного самоуправления, организации, выполняющие гособоронзаказ, или контролируют работу объектов инфраструктуры Калужской области.
В документе отмечается, что за несоблюдение запрета может последовать административная или уголовная ответственности в соответствии с действующим законодательством. Запрет будет действовать до особого распоряжения.
Ранее Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России до 2 января.
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