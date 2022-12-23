Режим ограничения полетов в ряде регионов России продлили до 2 января

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России до 2 января. Об этом сообщает пресс-служба федерального агентства.

Ограничение полетов в 11 аэропортов России продлили до 27 декабря

Меры касаются полетов в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — подчеркнули в Росавиации.

Другие аэропорты страны работают в штатном режиме, пишет РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыАэропортыРосавиация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры