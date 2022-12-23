Режим ограничения полетов в ряде регионов России продлили до 2 января
Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России до 2 января. Об этом сообщает пресс-служба федерального агентства.
Меры касаются полетов в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — подчеркнули в Росавиации.
Другие аэропорты страны работают в штатном режиме, пишет РИА ФАН.
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