В Британии назвали загрузку МБР «Ярс» в пусковую установку сигналом Западу
Целью загрузки российской межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении стало «послать сигнал Западу». Об этом пишет британская газета Daily Mail.
Издание напомнило, что территория Соединенного Королевства находится в пределах досягаемости российского оружия.
«Межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс" с дальностью полета 7500 миль была установлена на шахтной стартовой площадке с помощью специального транспортно-загрузочного устройства. "Сложные технологические операции" заняли несколько часов», — пишет Daily Mail.
Газета приводит слова командира Козельского ракетного соединения Алексея Соколова, который отметил, что важность этой операции — в том, чтобы очередная ракета встала на боевое дежурство в плановые сроки. При этом Россия получит очередной образец ракетно-ядерного оружия, позволяющий решать задачи на стратегическом уровне.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в Калужской области была произведена загрузка ракеты комплекса «Ярс» в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении, напоминает RT. Боеголовку установили при помощи специального агрегата, пишет РИА ФАН.
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