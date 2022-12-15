В Британии назвали загрузку МБР «Ярс» в пусковую установку сигналом Западу

Целью загрузки российской межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении стало «послать сигнал Западу». Об этом пишет британская газета Daily Mail.

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Издание напомнило, что территория Соединенного Королевства находится в пределах досягаемости российского оружия.

«Межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс" с дальностью полета 7500 миль была установлена на шахтной стартовой площадке с помощью специального транспортно-загрузочного устройства. "Сложные технологические операции" заняли несколько часов», — пишет Daily Mail.

Газета приводит слова командира Козельского ракетного соединения Алексея Соколова, который отметил, что важность этой операции — в том, чтобы очередная ракета встала на боевое дежурство в плановые сроки. При этом Россия получит очередной образец ракетно-ядерного оружия, позволяющий решать задачи на стратегическом уровне.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в Калужской области была произведена загрузка ракеты комплекса «Ярс» в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении, напоминает RT. Боеголовку установили при помощи специального агрегата, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Баллистическая РакетаРоссияВеликобритания
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