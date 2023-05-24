В Калужской области возродили деревню Ожогино

Деревня расположена в Малоярославецком районе. Ей вернут статус отдельного населенного пункта. Круглогодично там проживают пять человек.

До этого Ожогино находилось в составе сельского поселения «Деревня Ерденево».

Губернатор Калужской области Владислав Шапша ранее заявил о запуске проекта по сохранению семей. Он отметил, что регион занимает первое место в Центральном федеральном округе по коэффициенту рождаемости.

