В Калужской области возродили деревню Ожогино

Законодательное собрание Калужской области сообщило о возрождении деревни Ожогино.

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Деревня расположена в Малоярославецком районе. Ей вернут статус отдельного населенного пункта. Круглогодично там проживают пять человек.

До этого Ожогино находилось в составе сельского поселения «Деревня Ерденево».

Губернатор Калужской области Владислав Шапша ранее заявил о запуске проекта по сохранению семей. Он отметил, что регион занимает первое место в Центральном федеральном округе по коэффициенту рождаемости.

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Фото: пресс-служба губернатора Московской области
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