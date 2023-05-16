В Калужской области запустили проект по сохранению семей от разводов
В Калужской области запустили проект по сохранению семей от разводов. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Он напомнил, что Калужская область на сегодняшний день занимает первое место в ЦФО по коэффициенту рождаемости третьих и последующих детей. Власти ставят перед собой цель - снизить количество разводов в регионе.
Он также отметил, что реализацией проекта будет заниматься команда Клуба Лидеров России «Эльбрус».
На сегодняшний день семьи с детьми в области получают десять видов региональных пособий, 92% детей-сирот устроены в семьи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru