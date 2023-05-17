В калужские лагеря и санатории отправятся более шести тысяч детей

Он отметил, что на сегодняшний день в городе идет подготовка к грядущему летнему сезону. Уже получено около 4000 заявок на детский отдых в загородных лагерях.

Для детей предусмотрено семь оздоровительных учреждений и один санаторий. Отдых будет полностью оплачен из регионального бюджета. Также отмечается, что в Калуге летом будут работать 49 лагерей, первые смены начнутся в июне.

