В Калужской области предложили усовершенствовать миграционную политику

Калужская область направляет в Госдуму инициативу об ужесточении миграционной политики, сообщил в своих социальных сетях глава региона Владислав Шапша.

В Калужской области запустили проект по сохранению семей от разводов

Речь идет о порядке получения иностранными гражданами сертификатов на знание русского языка. Инициатива предполагает запрет на получение документа за пределами РФ.

Регионы будут самостоятельно утверждать перечень образовательных учреждений, где мигранты смогут сдать экзамен, уточнил губернатор.

Законодательное собрание Калужской области сообщило о возрождении деревни Ожогино в Малоярославецком районе.

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ФОТО: РИА Новости / МИхаил Воскресенский
ТЕГИ:РегионыМигрантыКалужская Область

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