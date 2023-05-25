В Калужской области предложили усовершенствовать миграционную политику
Калужская область направляет в Госдуму инициативу об ужесточении миграционной политики, сообщил в своих социальных сетях глава региона Владислав Шапша.
Речь идет о порядке получения иностранными гражданами сертификатов на знание русского языка. Инициатива предполагает запрет на получение документа за пределами РФ.
Регионы будут самостоятельно утверждать перечень образовательных учреждений, где мигранты смогут сдать экзамен, уточнил губернатор.
Законодательное собрание Калужской области сообщило о возрождении деревни Ожогино в Малоярославецком районе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru