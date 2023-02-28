В Калужской области отремонтируют 22 воинских захоронения
13 февраля 202320:59
Губернатор Калужской области Владимир Шапша поручил главам администраций городов проверить инфраструктуры около мемориалов. В 2023 году предстоит провести ремонт 22 воинских захоронений.
Шапша также отметил, что в Калуге и Сухиничском районе будут установлены стелы в честь воинской доблести.
По его словам, мероприрятия по восстановлению захоронений будут проходить по всей территории региона в течение года.
«Прежде всего, они касаются сохранения исторической памяти. Мы бережно храним страницы истории, связанные с подвигами калужан во время Великой Отечественной войны. На этих примерах воспитываем нашу молодежь», - написал Шапша в своем телеграм-канале.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru