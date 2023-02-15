В Калужской области запустили проект «КУЛЬТурный конТУР»
Правительство Калужской области приступило к реализации творческого проекта «КУЛЬТурный конТУР», по плану которого на протяжении года творческие коллективы региона будут выезжать в районы области и давать различные концерты. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.
В списке участников заявлены областной драмтеатр, филармония, ТЮЗ, ИКЦ, Дом народного творчества и кино «Центральный» и колледж культуры и искусств.
Среди партнеров проекта - Московский художественный театр комедии, кинорежиссер, заслуженный артист РСФСР Борис Токарев, заслуженный артист России Даниил Спиваковский и другие. Молодежь в возрасте от 14 до 22 лет сможет посетить интересующие мероприятия по «Пушкинской карте».
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