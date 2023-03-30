В Калужской области может появиться исправительный центр для женщин

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников предложил создать исправительный центр для женщин. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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По словам Зельникова, из-за отсутствия в регионе такого исправительного центра женщинам приходится отбывать наказание в Калининграде.

Также омбудсмен рассказал о планах создать в Калужской области центр пробации. Бывшие осужденные смогут там проживать, работать и проходить курс восстановления социальных и семейных связей.

Власти Калужской области намерены досрочно расселить людей из аварийного жилья. Об этом губернатор региона Владислав Шапша рассказал в ходе встречи с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ФСИНКалужская Область

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