В Калужской области может появиться исправительный центр для женщин
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников предложил создать исправительный центр для женщин. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам Зельникова, из-за отсутствия в регионе такого исправительного центра женщинам приходится отбывать наказание в Калининграде.
Также омбудсмен рассказал о планах создать в Калужской области центр пробации. Бывшие осужденные смогут там проживать, работать и проходить курс восстановления социальных и семейных связей.
Власти Калужской области намерены досрочно расселить людей из аварийного жилья. Об этом губернатор региона Владислав Шапша рассказал в ходе встречи с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным, пишет НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru