В Калуге планируется возобновить сборку автомобилей Volkswagen

На калужском заводе может возобновиться производство автомобилей Volkswagen из китайских машинокомплектов, сообщает AutoNews.

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Отмечается, что производственная мощность завода - 225 тысяч машин в год. По данным издания, на покупку предприятия претендуют более десяти холдингов, наиболее вероятным покупателем считается дилерский холдинг «Авилон».

Расположенное в Калуге предприятие простаивает с прошлой весны. При этом коллективный договор, гарантирующий персоналу выплаты заработной платы и бонусов, действует до сентября 2024 года.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с НСН заявил, что «АвтоВАЗ» продолжит работу вопреки всем прогнозам о приостановке деятельности.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:АвтомобильVolkswagen
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