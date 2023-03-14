В Калуге планируется возобновить сборку автомобилей Volkswagen

Отмечается, что производственная мощность завода - 225 тысяч машин в год. По данным издания, на покупку предприятия претендуют более десяти холдингов, наиболее вероятным покупателем считается дилерский холдинг «Авилон».

Расположенное в Калуге предприятие простаивает с прошлой весны. При этом коллективный договор, гарантирующий персоналу выплаты заработной платы и бонусов, действует до сентября 2024 года.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с НСН заявил, что «АвтоВАЗ» продолжит работу вопреки всем прогнозам о приостановке деятельности.

