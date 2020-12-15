В Калининградской области вводятся жесткие ограничения с 28 декабря по 17 января
В Калининграде из-за пандемии коронавируса с 28 декабря по 17 января будут закрыты все магазины, кроме продовольственных, а также фитнес-центры, ТЦ, салоны красоты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Калининградской области.
Работать будут, кроме продуктовых, также аптеки и магазины зоотоваров. Под ограничения попали спортивные объекты, которые находятся в закрытых помещениях, кинотеатры, театры, музеи и прочие культурно-развлекательные объекты. Будут также закрыты сауны, SPA-центры, организации, оказывающие бьюти-услуги.
Кроме того, пресс-служба подчеркивает, что прием граждан во властных организациях также будет приостановлен. Банки и МФЦ смогут работать только с юридическими лицами. Ярмарки и массовые мероприятия на открытом пространстве также будут отменены.
В школах области на этот период объявлены каникулы, организации допобразования и спортивные секции приостанавливают свою работу. Студенты колледжей и вузов будут сдавать зимнюю сессию удаленно. Детские сады с 28 по 31 декабря и с 11 по 17 января смогут работать с нагрузкой в 50%.
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