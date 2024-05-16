В Калининградской области началось производство пищевой соли
После обнаружения залежей в Калининградской области начали производить пищевую соль. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза. В год предприятие «Варница» будет вырабатывать до 400 тысяч тонн.
Кроме пищевой завод намерен производить техническую, таблетированную и даже фармакопийную соль.
В ведомстве добавили, что в регионе имеются подземно-солевые залежи, которые находятся в солевых пластах. Этих запасов точно хватит как минимум на 30 лет. Калининградская соль будет поставляться в свою область, а также другие регионы страны.
Президент РФ Владимир Путин ранее на совещании по развитию курортных мест в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» объявил о создании новых курортов в девяти регионах страны, в том числе в Калининградской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru