В Калининградской области началось производство пищевой соли

После обнаружения залежей в Калининградской области начали производить пищевую соль. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза. В год предприятие «Варница» будет вырабатывать до 400 тысяч тонн.

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Кроме пищевой завод намерен производить техническую, таблетированную и даже фармакопийную соль.

В ведомстве добавили, что в регионе имеются подземно-солевые залежи, которые находятся в солевых пластах. Этих запасов точно хватит как минимум на 30 лет. Калининградская соль будет поставляться в свою область, а также другие регионы страны.

Президент РФ Владимир Путин ранее на совещании по развитию курортных мест в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» объявил о создании новых курортов в девяти регионах страны, в том числе в Калининградской области.


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ФОТО: flickr/peppered jane
ТЕГИ:ПромышленностьСольКалининградская Область

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