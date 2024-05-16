В Калининградской области началось производство пищевой соли

Кроме пищевой завод намерен производить техническую, таблетированную и даже фармакопийную соль.

В ведомстве добавили, что в регионе имеются подземно-солевые залежи, которые находятся в солевых пластах. Этих запасов точно хватит как минимум на 30 лет. Калининградская соль будет поставляться в свою область, а также другие регионы страны.

Президент РФ Владимир Путин ранее на совещании по развитию курортных мест в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» объявил о создании новых курортов в девяти регионах страны, в том числе в Калининградской области.



