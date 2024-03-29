Путин объявил о создании новых курортов в России
Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию курортных мест в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» объявил о создании новых курортов в девяти регионах страны, передает ТАСС.
Он напомнил о задаче к 2030 году увеличить вклад туристической отрасли в ВВП до 5%.
В рамках программы «Пять морей и озеро Байкал» новые курорты появятся в Краснодарском крае, Крыму, Дагестане, Запорожской, Калининградской и Иркутской областях, Санкт-Петербурге, Приморском крае и Бурятии. Благодаря открытию новых мест отдыха количество туристических поездок к 2030 году достигнет 140 млн.
«Россияне должны иметь возможность путешествовать по стране, для этого необходимо расширять доступные предложения разнообразных туристических услуг, что называется, на любой вкус», - подчеркнул президент.
Путин поставил задачу при распределении субсидий кабмином на развитие туризма уделять особое внимание точкам роста в регионах, которые пока отстают по уровню социально-экономического развития, а регионам - заняться организацией походов выходного дня для школьников, студентов и семей с детьми.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru