Власти Волгоградской области отменили праздничные мероприятия на 1 и 9 Мая

В частности, речь идёт о первомайской демонстрации, шествии «Бессмертного полка», акции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане, праздничных концертах, салютах и фейерверках.

«Исключение составит парад — он по традиции состоится 9 мая в городе-герое Волгограде на площади Павших борцов... будут приняты дополнительные меры безопасности», - говорится в сообщении.

Ранее власти Саратовской области объявили об отмене салюта и торжественного прохождения войск саратовского гарнизона на День Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

