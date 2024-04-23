Власти Волгоградской области отменили праздничные мероприятия на 1 и 9 Мая

Власти Волгоградской области объявили об отмене праздничных мероприятий на открытом воздухе, посвящённых 1 и 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Бессмертный полк» в 2024 году не будут проводить в очном формате

В частности, речь идёт о первомайской демонстрации, шествии «Бессмертного полка», акции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане, праздничных концертах, салютах и фейерверках.

«Исключение составит парад — он по традиции состоится 9 мая в городе-герое Волгограде на площади Павших борцов... будут приняты дополнительные меры безопасности», - говорится в сообщении.

Ранее власти Саратовской области объявили об отмене салюта и торжественного прохождения войск саратовского гарнизона на День Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:1 МаяДень ПобедыВолгоградская ОбластьВолгоград

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