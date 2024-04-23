В Москве прошла репетиция парада Победы

Пешие колонны военнослужащих прошли по Тверской улице к Красной площади.

Во вторник движение в районе Тверской улицы и Красной площади перекрыли. Ограничения действовали с 21:00 до конца мероприятия.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что в параде будут участвовать более девяти тысяч человек, 75 единиц техники и авиация.

В Москве 16 апреля закрыли Красную площадь в связи с подготовкой к параду Победы, передает «Радиоточка НСН».

