В Москве прошла репетиция парада Победы
На Красной площади в Москве 23 апреля состоялась репетиция парада в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.
Пешие колонны военнослужащих прошли по Тверской улице к Красной площади.
Во вторник движение в районе Тверской улицы и Красной площади перекрыли. Ограничения действовали с 21:00 до конца мероприятия.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что в параде будут участвовать более девяти тысяч человек, 75 единиц техники и авиация.
В Москве 16 апреля закрыли Красную площадь в связи с подготовкой к параду Победы, передает «Радиоточка НСН».
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