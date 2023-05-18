В Калининграде начали сносить Дом Советов

В центре Калининграда начали демонтировать Дом Советов, сообщает РИА Новости.

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Работы продлятся 14 месяцев. Из остатков здания сделают сувениры.

Объявлен конкурс на благоустройство площади, где находится здание. Ранее там располагался Кенигсбергский замок.

Строительство Дома Советов началось в 1970 году. Работы приостановили во второй половине 1980-х годов, когда готовность здания составляла 95%.

В 2005 году здание отремонтировали снаружи. Использование оказалось невозможным из-за дефектов конструкции.

В Польше рекомендовали гражданам использовать в отношении Калининграда название Крулевец. Распоряжение вступило в силу 9 мая, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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