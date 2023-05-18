В Калининграде начали сносить Дом Советов
В центре Калининграда начали демонтировать Дом Советов, сообщает РИА Новости.
Работы продлятся 14 месяцев. Из остатков здания сделают сувениры.
Объявлен конкурс на благоустройство площади, где находится здание. Ранее там располагался Кенигсбергский замок.
Строительство Дома Советов началось в 1970 году. Работы приостановили во второй половине 1980-х годов, когда готовность здания составляла 95%.
В 2005 году здание отремонтировали снаружи. Использование оказалось невозможным из-за дефектов конструкции.
В Польше рекомендовали гражданам использовать в отношении Калининграда название Крулевец. Распоряжение вступило в силу 9 мая, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru