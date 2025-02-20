В Центробанке рассказали о потрошащем счета россиян вирусе

Вирус опустошал счета россиян, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.

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По ее словам, популярность набирает модификация вредоносной программы Spy Note. Она способна дать мошенникам удаленный доступ к смартфонам. Вирус маскируется под легальные приложения, поэтому остается незамеченным.

После установки программы аферисты отслеживают действия пользователей: перехватывают пароли, SMS-сообщения и прочую конфиденциальную информацию.

Злоумышленники дистанционно активируют банковские приложения на устройстве и полностью опустошают счета.

Ранее глава Минцифры Шадаев назвал главные тренды кибермошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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