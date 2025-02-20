В Центробанке рассказали о потрошащем счета россиян вирусе
Вирус опустошал счета россиян, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.
По ее словам, популярность набирает модификация вредоносной программы Spy Note. Она способна дать мошенникам удаленный доступ к смартфонам. Вирус маскируется под легальные приложения, поэтому остается незамеченным.
После установки программы аферисты отслеживают действия пользователей: перехватывают пароли, SMS-сообщения и прочую конфиденциальную информацию.
Злоумышленники дистанционно активируют банковские приложения на устройстве и полностью опустошают счета.
Ранее глава Минцифры Шадаев назвал главные тренды кибермошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru