Путин: ВСУ организовали атаку на КТК с помощью космической разведки

По его словам, самостоятельно совершить это нападение Киев не в состоянии, так как у Украины таких спутниковых группировок нет.

Высокоточные данные в отношении объектов поражения ВСУ получают от своих западных союзников, отметил глава государства.

Повреждения станции КТК может спровоцировать высокие цены на энергоносители на мировых рынках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

