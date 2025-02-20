Путин: ВСУ организовали атаку на КТК с помощью космической разведки
Вооруженные силы Украины не смогли бы атаковать беспилотными летательными аппаратами станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) без космической разведки, сообщает RT со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.
По его словам, самостоятельно совершить это нападение Киев не в состоянии, так как у Украины таких спутниковых группировок нет.
Высокоточные данные в отношении объектов поражения ВСУ получают от своих западных союзников, отметил глава государства.
Повреждения станции КТК может спровоцировать высокие цены на энергоносители на мировых рынках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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