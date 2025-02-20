В Москве тушат здание Института вычислительной техники

В Москве вертолет Ка-32 принимает участие в тушении крупного пожара на Варшавском шоссе, где горит административное здание, сообщают «Известия».

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Крупный пожар произошел в Научно-исследовательском центре электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ). Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м. Из полыхающего здания эвакуированы 30 человек.

Ранее при пожаре в частном доме на Ставрополье пострадали шесть человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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