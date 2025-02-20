СМИ: Началась репетиция похорон папы Римского

Охраняющая папу Римского швейцарская гвардия репетирует похоронную церемонию на случай смерти понтифика, сообщает Blick.

Ватикан сообщил об ухудшении состояния папы Римского Франциска

По данным газеты, верующие приходят помолиться за Франциска к больнице Gemelli к западу от Рима, где он проходит лечение. Для стражей понтифика введен комендантский час. Также репетируются похороны.

Состояние папы Римского Франциска, госпитализированного с легочной инфекцией, продолжает оставаться сложным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Папа Римский Франциск

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