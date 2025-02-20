СМИ: Началась репетиция похорон папы Римского
20 февраля 202501:30
Охраняющая папу Римского швейцарская гвардия репетирует похоронную церемонию на случай смерти понтифика, сообщает Blick.
По данным газеты, верующие приходят помолиться за Франциска к больнице Gemelli к западу от Рима, где он проходит лечение. Для стражей понтифика введен комендантский час. Также репетируются похороны.
Состояние папы Римского Франциска, госпитализированного с легочной инфекцией, продолжает оставаться сложным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru