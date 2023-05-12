«Не заслуживает внимания»: В Калининграде оценили инициативу Литвы по переименованию города

Литовские депутаты Сейма (парламента) Вилюс Семешка и Пауле Кузьмицкене обратились в госкомиссию по литовскому языку с предложением переименовать Калининград, сообщает Alfa.

Миронов заявил о необходимости переименовать Калининград во Владибалтийск

Согласно их инициативе, российский город следует называть Караляучюс.

По словам главы пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрия Лыскова, инициатива литовских парламентариев не заслуживает внимания - это всего лишь попытка оседлать медиатренд из Польши, сообщает РИА Новости.

Ранее комиссия по стандартизации географических названий Польши рекомендовала жителям страны называть российский город Калининград польским топонимом «Крулевец», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:ПереименованиеЛитваКалининград

Горячие новости

Все новости

партнеры