«Не заслуживает внимания»: В Калининграде оценили инициативу Литвы по переименованию города
Литовские депутаты Сейма (парламента) Вилюс Семешка и Пауле Кузьмицкене обратились в госкомиссию по литовскому языку с предложением переименовать Калининград, сообщает Alfa.
Согласно их инициативе, российский город следует называть Караляучюс.
По словам главы пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрия Лыскова, инициатива литовских парламентариев не заслуживает внимания - это всего лишь попытка оседлать медиатренд из Польши, сообщает РИА Новости.
Ранее комиссия по стандартизации географических названий Польши рекомендовала жителям страны называть российский город Калининград польским топонимом «Крулевец», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru