В Иркутской области ввели самоизоляцию для непривитых граждан старше 60 лет

Ограничения из-за коронавируса усилили в Иркутской области на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации: так, для непривитых граждан старше 60 лет введен режим самоизоляции, расширен перечень организаций с доступом по QR-кодам. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В Свердловской области рекомендовано переводить на «удаленку» непривитых сотрудников

«На дистанционный режим работы переводят работников в возрасте 60 лет и старше, лиц, имеющих хронические заболевания. Работодателям поручено обеспечить перевод на дистанционный режим работы таких работников на период с 3 ноября по 5 декабря 2021 года. Введен режим самоизоляции невакцинированных против COVID-19 граждан в возрасте старше 60 лет с 3 ноября по 5 декабря 2021 года», — отмечается в сообщении.

Люди старшего возраста смогут выходить из дома только за продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости, на прогулку с домашними животными, для обращения за медицинской помощью.

Кроме того, с 8 ноября жители Иркутской области должны предъявлять QR-код либо справку о вакцинации или перенесенном заболевании при посещении кафе и ресторанов, музеев, кинотеатров, театров, фитнес-центров, спа-салонов, бассейнов, саун.

Ранее власти Свердловской области рекомендовали работодателям региона перевести на удаленный режим работников, которые не привились хотя бы одним компонентом вакцины от COVID-19, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:самоизоляцияИркутская ОбластьКоронавирус
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