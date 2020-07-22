В Хабаровске считают Дегтярева ещё молодым, но уже ангажированным политиком
Политолог Сергей Плешаков заявил НСН, что человек, лояльный к секс-меньшинствам, Сибири точно не подходит.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не станет покидать доверенный ему пост, несмотря на требования митингующих в поддержку Сергея Фургала. В среду утром политик прошелся по центру Хабаровска, проведя стрим в соцсетях.
«Те, кто кричит: "Дегтярев, уходи!". Не уйду! Потому что работать надо. Куча задач. Десять дней край без руководителя. Стопка документов на столе у меня высотой метр на столе у меня скопилась. Ну, уйду я, придет другой. Поэтому давайте пока временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющий обязанности, а 2021 год покажет", - сказал Дегтярев на видеозаписи.
Политолог, общественный активист Сергей Плешаков, обсуждая с НСН кандидатуру Дегтярева, заявил, что ангажированный политик без опыта сибирякам точно не нужен.
«Мы к словам не очень прислушиваемся, мы сразу в интернет идем и смотрим, что раньше говорил, чем раньше занимался. Дегтярев совсем не то, что Хабаровск хотел. Но протесты пойдут на спад, потому что ублажили недовольных, то есть лдпровцев, когда назначили партийного кандидата», - описал обстановку в регионе эксперт.
По мнению собеседника НСН, за митингами протеста в Хабаровске стояли определенные политические силы, чьё задание отрабатывало местное отделение ЛДПР.
Дегтярев пообещал использовать в своей работе лучшие практики своих предшественников, в том числе периода СССР. В числе ориентиров он назвал Виктора Ишаева, Вячеслава Шпорта и Алексея Черного, который руководил регионом в 1962-1988 годах и которого, по словам Дегтярева, знал его дед.
Надо отдать должное Дегтяреву - он ведет себя корректно, митинги не разгоняет, команду Фургала менять не стал. Хотя эксперты считают, что просто менять не на кого, своих людей молодой политик в Хабаровск не привез. Но регион нового губернатора, пусть и с приставкой "врио", принимать не хочет.
«Это во всех отношениях неподходящий человек, временный. Человек молодой, без всякого опыта, неспособный на принятие собственных решений, ангажированный. Непонятно, кто будет за ниточки дергать. Очень нас порадовали в кавычках заявления про гомосексуалистов и гей-парады. Что называется "гей на передержку". Это не сибирский вариант, никто и зовут его никак», - был категоричен в своей оценке врио губернатора политолог Сергей Плешаков.
В 2013 году, когда Дегтярев был кандидатом от ЛДПР на пост мэра Москвы, он заявил, что никакой неприязни к меньшинствам не испытывает и готов при определенных условиях разрешить проведение гей-парадов.
Отставка Сергея Фургала произошла после его задержания и ареста. По версии следствия, экс-губернатор региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей в 2004-2005 годах.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
783 тыс.+5 842 / сут.
Умерли
12 580+153 / сут.
Выздоровели
562 тыс.+8 782 / сут.
- Ещё 5,8 тысячи случаев COVID-19 выявлены в России
- Зеленский рассказал о 10-минутных переговорах с террористом
- В Токио допустили отмену перенесённой Олимпиады
- В Госдуме выступили против быстрой вакцинации трети россиян от COVID
- Центральную Россию ждёт аномально тёплая осень
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru