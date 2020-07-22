В Хабаровске считают Дегтярева ещё молодым, но уже ангажированным политиком

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не станет покидать доверенный ему пост, несмотря на требования митингующих в поддержку Сергея Фургала. В среду утром политик прошелся по центру Хабаровска, проведя стрим в соцсетях.

«Те, кто кричит: "Дегтярев, уходи!". Не уйду! Потому что работать надо. Куча задач. Десять дней край без руководителя. Стопка документов на столе у меня высотой метр на столе у меня скопилась. Ну, уйду я, придет другой. Поэтому давайте пока временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющий обязанности, а 2021 год покажет", - сказал Дегтярев на видеозаписи.

Политолог, общественный активист Сергей Плешаков, обсуждая с НСН кандидатуру Дегтярева, заявил, что ангажированный политик без опыта сибирякам точно не нужен.

«Мы к словам не очень прислушиваемся, мы сразу в интернет идем и смотрим, что раньше говорил, чем раньше занимался. Дегтярев совсем не то, что Хабаровск хотел. Но протесты пойдут на спад, потому что ублажили недовольных, то есть лдпровцев, когда назначили партийного кандидата», - описал обстановку в регионе эксперт.

По мнению собеседника НСН, за митингами протеста в Хабаровске стояли определенные политические силы, чьё задание отрабатывало местное отделение ЛДПР.

Дегтярев пообещал использовать в своей работе лучшие практики своих предшественников, в том числе периода СССР. В числе ориентиров он назвал Виктора Ишаева, Вячеслава Шпорта и Алексея Черного, который руководил регионом в 1962-1988 годах и которого, по словам Дегтярева, знал его дед.