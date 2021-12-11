В Хабаровске 18 раз «минировавшего» аэропорт мужчину приговорили к 4 годам и 10 месяцам колонии

Мужчину, 18 раз сообщавшего о «минировании» аэропорта в Хабаровске, приговорили к 4 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Попасть на вокзалы и в аэропорты в Хабаровском крае можно будет только по QR-кодам

Как отмечает надзорное ведомство, суд в Хабаровске вынес обвинительный приговор за заведомо ложные сообщения об актах терроризма в отношении неоднократно судимого жителя Республики Коми.

«Установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по электронной почте отправлял на адрес Хабаровского международного аэропорта имени Геннадия Невельского информацию о минировании терминала и воздушных судов», — сообщили в прокуратуре.

В июле, августе и сентябре 2020 года злоумышленник 18 раз сообщал о якобы заложенных в аэропорту бомбах. Отмечается, что мужчина использовал приложение, позволяющее скрывать настоящий адрес отправителя сообщений, однако его личность раскрыли сотрудники ФСБ. На время проверок работа воздушной гавани и вылеты самолетов приостанавливались, Хабаровскому аэропорту был причинен материальный ущерб — более 3 млн рублей. Суд взыскал эти средства с осужденного.

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ФОТО: flickr/Joe Gratz
ТЕГИ:АэропортХабаровск
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