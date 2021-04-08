В ГИБДД Подмосковья оценили эффективность снижения скоростного режима на дорогах

Чрезмерная зацикленность на ограничении скоростного режима вряд ли приведёт к серьёзному снижению аварийности на дорогах. Так считает начальник Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения подмосковного главка МВД, генерал-майор полиции Виктор Кузнецов.

Он подчеркнул, что к решению данной проблемы следует подходить дифференцировано и осторожно. На это руководитель Управления ГИБДД обратил внимание в эфире «Радио 1» в ходе дискуссии в рамках совместного проекта редакции с Главком ГИБДД по Московской области.

По словам генерала Кузнецова, в регионе действительно есть такие населённые пункты, где максимальная скорость понижена до 50 км/ч. В данном случае, это зависит от инфраструктуры и аварийности на конкретном участке. Именно с учётом таких факторов подобная мера стала оправданным и эффективным шагом.

Виктор Кузнецов также раскрыл, благодаря каким мерам в 2020 году получилось добиться снижения аварийности на дорогах Подмосковья, и озвучил ключевые статистические показатели.

