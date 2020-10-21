В Екатеринбурге объяснили слова мэра о выталкивании из транспорта пассажиров без масок
Мэрия Екатеринбурга разъяснила слова главы города Александра Высокинского о том, что людей без масок и перчаток нужно высаживать из общественного транспорта. Пресс-секретарь мэра Анатолий Карманов пояснил, что градоначальник не призывал выгонять людей без масок из общественного транспорта.
По его словам, эта информация не соответствует действительности, слова вырваны из контекста. Мэр лишь призвал граждан проявлять сознательность и гражданскую позицию и соблюдать масочный режим, передает ТАСС.
Во вторник, 20 октября, городской портал E1.RU привел слова Высокинского с призывом выталкивать из общественного транспорта людей без масок и перчаток, пишут «Известия».
В Свердловской области продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях.
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