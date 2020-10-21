В Екатеринбурге объяснили слова мэра о выталкивании из транспорта пассажиров без масок

По его словам, эта информация не соответствует действительности, слова вырваны из контекста. Мэр лишь призвал граждан проявлять сознательность и гражданскую позицию и соблюдать масочный режим, передает ТАСС.

Во вторник, 20 октября, городской портал E1.RU привел слова Высокинского с призывом выталкивать из общественного транспорта людей без масок и перчаток, пишут «Известия».

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях.

