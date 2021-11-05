В ЕАО прокомментировали ситуацию с уволившимися из-за вакцинации сотрудниками скорой

«Во всех отделениях ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" привиты 90% сотрудников. Ни о каких "27 врачах в Облучье" не может быть и речи», — цитирует РИА Новости сообщение департамента.

В ведомстве подчеркнули, что уволиться решили сотрудники бригад скорой городов Облучье и Пашков, в том числе восемь фельдшеров и пять медсестер, пишет RT.

«Остальные — уборщицы и водители из этих же двух отделений. Всего 26 человек», — сообщили в департаменте.

Накануне стало известно, что 15 сотрудников скорой помощи города Облучье в ЕАО написали заявления об увольнении, не пожелав сделать прививку от коронавируса, напоминает «Свободная пресса». Позже к врачам из Облучья присоединились коллеги из Пашкова, и число собирающихся уволиться медиков выросло до 27.

