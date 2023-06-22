В двух городах Красноярского края ввели режим «черного неба»
Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) ввели в Ачинске и Красноярске. Об этом сообщил в четверг глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.
Предупреждение будет действовать до вечера пятницы.
«В связи с объявлением режима НМУ ... нами усилен мониторинг атмосферного воздуха», — написал Горяев в своем Telegram-канале.
Как уточнили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, объявлен особый режим первой степени опасности.
Во время НМУ предприятиям следует сократить выбросы в атмосферу, местному населению рекомендуют ограничить время пребывания на улице и использование личных автомобилей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru