В двух городах Красноярского края ввели режим «черного неба»

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) ввели в Ачинске и Красноярске. Об этом сообщил в четверг глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.

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Предупреждение будет действовать до вечера пятницы.

«В связи с объявлением режима НМУ ... нами усилен мониторинг атмосферного воздуха», — написал Горяев в своем Telegram-канале.

Как уточнили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, объявлен особый режим первой степени опасности.

Во время НМУ предприятиям следует сократить выбросы в атмосферу, местному населению рекомендуют ограничить время пребывания на улице и использование личных автомобилей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКрасноярский Край

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