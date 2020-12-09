В Дубне наладят производство защитных масок нового поколения

В подмосковной Дубне развернут производство защитных масок нового поколения. Об этом рассказал глава городского округа Сергей Куликов. Он подчеркнул, что в Объединённом институте ядерных исследований активно развита мембранная плёночная технология, когда с помощью ускорителей пробиваются отверстия очень маленького диаметра.

«С помощью варьирования диаметров этих отверстий для мембран, для фильтров можно отфильтровывать вирусы. Уже налаживается сотрудничество, чтобы делать маски на новом уровне», - заявил Куликов «Радио 1».

Кроме того, глава городского округа, что несколько компаний Дубны развили новые производства по созданию защитных масок.