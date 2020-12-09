В Дубне наладят производство защитных масок нового поколения
В подмосковной Дубне развернут производство защитных масок нового поколения. Об этом рассказал глава городского округа Сергей Куликов. Он подчеркнул, что в Объединённом институте ядерных исследований активно развита мембранная плёночная технология, когда с помощью ускорителей пробиваются отверстия очень маленького диаметра.
«С помощью варьирования диаметров этих отверстий для мембран, для фильтров можно отфильтровывать вирусы. Уже налаживается сотрудничество, чтобы делать маски на новом уровне», - заявил Куликов «Радио 1».
Кроме того, глава городского округа, что несколько компаний Дубны развили новые производства по созданию защитных масок.
А ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что маски с клапаном нужны только медицинским работникам.
По его словам, главный недостаток такого защитного средства - в том, что если ее владелец инфицирован, то он может заразить окружающих. Поскольку такие маски облегчают выдох, пишет РИА Новости.
По словам Лебедева, некоторые авиакомпании не пускают на борт самолёта пассажиров с такими масками из-за того, что они не препятствуют распространению вируса, отмечает RT.
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