Дерматолог поделилась, как спасти кожу от повреждений из-за холода и антисептиков

Питательный крем поможет избежать повреждения кожи при регулярном использовании антисептиков и в период холодов. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Министерства здравоохранения Московской области Наталия Махнёва.

Эксперт посоветовала пользоваться кремом для рук после спиртовых средств для дезинфекции. При этом крем должен обладать питательным жировым составом, содержать витамины А, Е, гиалуроновую кислоту. Кроме того, Наталия Махнёва рекомендует носить перчатки или варежки, чтобы предотвратить появление трещин на коже и сохранить тепло.

Также эксперт рассказала, что крем необходим и для кожи лица. Перед выходом на улицу необходимо использовать питательные средства: так холодный воздух не навредит нежной коже.

По словам Наталии Махнёвой, защитные маски, необходимые в условиях пандемии, могут негативно повлиять на состояние кожи лица. Поэтому эксперт рекомендует периодически снимать маску, чтобы кожа получила доступ к свежему воздуху и избавилась от микроорганизмов, которые могут спровоцировать появление высыпаний.

