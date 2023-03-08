В ДНР объяснили, как бои под Авдеевкой облегчают судьбу Донецка

Украинская армия пытается сдержать наступление России на авдеевском направлении, что облегчает судьбу Донецка. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

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Советник посетил передовые позиции в районе авдеевской промзоны. По словам Гагина, ВСУ приходится растягивать технику по всей линии фронта, чтобы сдержать наступление российских военных. Тем не менее, прифронтовые города ежедневно подвергаются атакам.

«Донецк обстреливается каждый день, но интенсивность ... не та, что была летом. И это реально заметно», — поделился Гагин в беседе с РИА Новости.

Накануне советник врил главы ДНР сообщил, что украинские военные хаотично небольшими группами отступают из Артемовска, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СпецоперацияДонецкДНР
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