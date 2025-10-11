В дагестанском селе Карабудахкент загорелись два склада

Два склада загорелись в селе Карабудахкент в Карабудахкентском районе Дагестана. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

По данным ведомства, ЧП произошло в помещениях размерами 60х20 метров и 50х20 метров.

«Сотрудниками МЧС России пожар локализован на площади 2200 квадратных метров», - указано в сообщении управления.

В результате пожара никто не пострадал.

