В дагестанском селе Карабудахкент загорелись два склада
11 октября 202508:50
Два склада загорелись в селе Карабудахкент в Карабудахкентском районе Дагестана. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
По данным ведомства, ЧП произошло в помещениях размерами 60х20 метров и 50х20 метров.
«Сотрудниками МЧС России пожар локализован на площади 2200 квадратных метров», - указано в сообщении управления.
В результате пожара никто не пострадал.
Ранее в жилом пятиэтажном доме в городе Сосновоборске Красноярского края произошло возгорание на площади 2000 квадратных метров, погиб один человек, двое пострадали.
