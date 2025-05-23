В Дагестане завели дело после обрушения моста XV века в селе Кунки

Уголовное дело о халатности возбудили после обрушения старинного моста в селе Кунки в Дагестане. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

Как отметили в ведомстве, в 2017-2025 годах должностные лица из администрации района не приняли мер для аварийно-спасательных и ремонтно-реставрационных работ по сохранению моста в селе Кунки, который является объектом культурного наследия.

«В результате халатности указанных лиц 18 мая 2025 года произошло обрушение части обочины моста», - указали в СК.

Из-за ЧП ограничили движение транспорта и передвижение жителей села. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения требований сохранения либо использования объектов культурного наследия и халатности должностных лиц.

По данным агентства по охране культурного наследия Дагестана, мост в селе Кунки был возведен в XV веке, его построили традиционным способом из деревянных бревен с земляным накатом. Со временем деревянные части сгнили, конструкция стала «ограниченно пригодной». Мост соединяет две части села.

Ранее на границе Чародинского и Гунибского районов в Дагестане произошел обвал скальной породы, 53 населенных пункта остались без дорожного сообщения.