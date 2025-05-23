В Дагестане завели дело после обрушения моста XV века в селе Кунки
Уголовное дело о халатности возбудили после обрушения старинного моста в селе Кунки в Дагестане. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.
Как отметили в ведомстве, в 2017-2025 годах должностные лица из администрации района не приняли мер для аварийно-спасательных и ремонтно-реставрационных работ по сохранению моста в селе Кунки, который является объектом культурного наследия.
«В результате халатности указанных лиц 18 мая 2025 года произошло обрушение части обочины моста», - указали в СК.
Из-за ЧП ограничили движение транспорта и передвижение жителей села. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения требований сохранения либо использования объектов культурного наследия и халатности должностных лиц.
По данным агентства по охране культурного наследия Дагестана, мост в селе Кунки был возведен в XV веке, его построили традиционным способом из деревянных бревен с земляным накатом. Со временем деревянные части сгнили, конструкция стала «ограниченно пригодной». Мост соединяет две части села.
Ранее на границе Чародинского и Гунибского районов в Дагестане произошел обвал скальной породы, 53 населенных пункта остались без дорожного сообщения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков переадресовал в Минобороны вопрос о глубине буферной зоны у границы
- В Москву привезут легендарных терракотовых воинов из Китая
- СМИ: Неизвестный напал на главного конструктора НПО «Курганприбор»
- Путин поручил регионам разработать программу обновления общественного транспорта
- Россиян предупредили о подорожании игр на 20% в 2025 году
- Константин Меладзе заявил о закрытии проекта «ВИА Гра»
- Ракету «Союз-2.1б» запустили с космодрома Плесецк
- Лавров назвал нереалистичным проведение переговоров с Украиной в Ватикане
- Производство алкоголя выросло до рекордных 10,1 млрд литров в 2024 году
- В США заблокировали указ Трампа о ликвидации министерства образования
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru